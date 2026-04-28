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Weitere Vorwürfe

Beurlaubter Bezirkschef bleibt auf Tauchstation

Salzburg
28.04.2026 07:00
Gratz bestritt die Vorwürfe – nicht aber, dass er an dem Aben getrunken habe.
Gratz bestritt die Vorwürfe – nicht aber, dass er an dem Aben getrunken habe.(Bild: Land Salzburg/Neumayr)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Seit Ende November ist Bernhard Gratz dienstversetzt. Die Untersuchungen wegen der Alko-Anzeige gegen den Pinzgauer Bezirkshauptmann laufen nach wie vor. In der Zwischenzeit sind neue Vorwürfe rund um die Vergabe des Luxusprojekts „Six Senses“ am Pass Thurn gegen den Bezirkschef aufgetaucht.

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Exakt vor fünf Monaten erwischte die Polizei in Neukirchen am Großvenediger einen bekannten Mann mit 1,94 Promille Alkohol in seinem Auto: Bernhard Gratz, Bezirkshauptmann im Pinzgau, hatte an diesem Abend zu viel getrunken. Der 60-Jährige bestritt jedoch, einen Pkw in Betrieb genommen zu haben. Die Untersuchungen seitens der Behörden, was tatsächlich am Abend passierte, dauern noch bis heute an.

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Umgehend wurde jedoch die Dienstbehörde des Landes aktiv und zog Gratz von seiner Funktion ab. „Die Dienstzuteilung wurde Ende März verlängert. Gratz bleibt weiter dem Amt der Landesregierung zugeteilt“, heißt es aus dem Chiemseehof. Dienst hat er dort jedoch noch nicht getan – Gratz baut Überstunden und Urlaub ab. Den Bezirk führt indes Stellvertreter Andreas Breitfuß.

Die Zukunft des Luxus-Projekts „Six Senses“ am Pass Thurn hängt weiter in der Luft.
Die Zukunft des Luxus-Projekts „Six Senses“ am Pass Thurn hängt weiter in der Luft.(Bild: Greenpeace/Mitja Kobal)

Bezirkschef zog Verfahren an sich
In der Zwischenzeit tauchte eine weitere Ungereimtheit auf. Gratz dürfte in die Verfahren des umstrittenen „Six Senses“-Chalet-Projekts am Pass Thurn eingegriffen und Gewerbe- und Baubescheide selbst ausgestellt haben. Zuvor habe er Beamte per Weisung davon entbunden. Grünen-Politiker Simon Heilig-Hofbauer brachte das in Erfahrung. „Offiziell wurde das mit dem großen öffentlichen Interesse begründet“, so der Landtagsabgeordnete. „Es ist jedoch fraglich, ob es das wirklich war. Das Luxus-Projekt sollte wohl unbedingt durchgeboxt werden.“

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