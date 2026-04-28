Beurlaubter Bezirkschef bleibt auf Tauchstation

Bezirkschef zog Verfahren an sich

In der Zwischenzeit tauchte eine weitere Ungereimtheit auf. Gratz dürfte in die Verfahren des umstrittenen „Six Senses“-Chalet-Projekts am Pass Thurn eingegriffen und Gewerbe- und Baubescheide selbst ausgestellt haben. Zuvor habe er Beamte per Weisung davon entbunden. Grünen-Politiker Simon Heilig-Hofbauer brachte das in Erfahrung. „Offiziell wurde das mit dem großen öffentlichen Interesse begründet“, so der Landtagsabgeordnete. „Es ist jedoch fraglich, ob es das wirklich war. Das Luxus-Projekt sollte wohl unbedingt durchgeboxt werden.“