Die Welt nahm Abschied von Alexander Manninger

Aus den Lautsprechern war Musik von Italo-Sänger Eros Ramazzotti zu hören. Besonders bewegend: Auf Bildschirmen wurden Fotos von Manninger, seiner Ehefrau und Kindern eingeblendet. Auch ein Video vom Hochzeitstanz des Torwarts mit seiner Emily war zu sehen. Viele Besucher in der Aussegnungshalle konnten da ihre Tränen nur schwer zurückhalten.