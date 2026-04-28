Für Aufstieg in 2. Liga soll jetzt Petition helfen

Am Ende sei es eine sportpolitische Entscheidung. Für Bergheim gibt es aber nur eine richtige. Denn sportlich gesehen wäre es „eine Bankrotterklärung für den Frauenfußball. Man sagt immer, man will den Frauenfußball fördern, blockt aber ab.“ Denn laut Neubauer würde wahrscheinlich ein Großteil der aktuellen Spielerinnen bei einem Nicht-Aufstieg die Schuhe an den Nagel hängen – zu uninteressant wäre ein weiteres Jahr in der Frauenliga. Mit der Petition, deren Ziel 5000 Unterschriften sind, soll der Druck auf den Österreichischen Fußball-Bund erhöhrt werden . . .