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ÖFB lehnt bisher ab

Für Aufstieg in 2. Liga soll jetzt Petition helfen

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.04.2026 18:00
Bergheims Damen dominieren die Salzburger Frauenliga seit Jahren.
Bergheims Damen dominieren die Salzburger Frauenliga seit Jahren.(Bild: FC Bergheim)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Meistertitel in der Salzburger Frauenliga ist dem FC Bergheim schon lange nicht mehr zu nehmen. Eigentlich wollte das Team im Sommer in die 2. Bundesliga aufsteigen. Wegen einer Kleinigkeit lehnt der ÖFB dies aber ab. Jetzt haben die Flachgauer eine Petition gestartet, um den Druck zu erhöhen.

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Sportlich ist die Spielgemeinschaft von Bergheim/RB Salzburg 1c in der Salzburger Frauenliga das Maß aller Dinge. 14 Spiele, 63 erzielte Tore, nur vier Gegentreffer und 13 Siege. Diese Leistung hätte es sich verdient, in eine höhere Liga – in dem Fall die 2. Bundesliga – aufzusteigen. Das verbietet der ÖFB aber. Der Grund? Das Team ist die 1c der Bundesliga-Mannschaft der Bullen. Aber ab kommender Saison ist diese Spielgemeinschaft beendet, heißt der Klub nur FC Bergheim. „Der ÖFB hängt sich aber am Satz, dass eine 1c nicht aufsteigen darf, auf. Mit der Begründung, er muss seine Integrität wahren“, erzählt Bergheims Obfrau Bianca Neubauer.

Es war immer geplant, dass die Spielgemeinschaft mit den Bullen in diesem Sommer endet.  Der ÖFB müsste für den Aufstieg von Bergheim auch den aktuell Drittletzten der 2. Liga absteigen lassen. „Deswegen plädieren wir dafür, dass die Liga auf 13 Teams aufgestockt wird“, sagt Neubauer, die mit ihrem Klub jetzt eine Petition genau dafür erstellt hat. „Wir wollen nicht, dass jemand benachteiligt wird.“

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Am Ende sei es eine sportpolitische Entscheidung. Für Bergheim gibt es aber nur eine richtige. Denn sportlich gesehen wäre es „eine Bankrotterklärung für den Frauenfußball. Man sagt immer, man will den Frauenfußball fördern, blockt aber ab.“ Denn laut Neubauer würde wahrscheinlich ein Großteil der aktuellen Spielerinnen bei einem Nicht-Aufstieg die Schuhe an den Nagel hängen – zu uninteressant wäre ein weiteres Jahr in der Frauenliga. Mit der Petition, deren Ziel 5000 Unterschriften sind, soll der Druck auf den Österreichischen Fußball-Bund erhöhrt werden . . .

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