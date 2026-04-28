Tageselternchefin: „Der Verein ist Geschichte!“

83 Tageseltern wurden vorsorglich beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorangemeldet. Es folgten Demonstrationen für die Tageseltern. Die Geschäftsführung und die Tageseltern einigten sich auf fünf Prozent Lohnverzicht. 26 Tageseltern kündigten trotzdem. Es sah alles nach einer Fortführung aus, doch Schober erklärt: „Wir haben zwei Wochen lang unsere Gebahrung von Experten prüfen lassen. Das Ergebnis war ernüchternd: Wir können den Verein nicht kostendeckend weiterführen.“