Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tageselternzentrum

Tageselternchefin: „Der Verein ist Geschichte!“

Salzburg
28.04.2026 08:00
Es half alles nichts: Das Tageselternzentrum ist pleite.
Es half alles nichts: Das Tageselternzentrum ist pleite.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Nach einem monatelangen Hin und Her gab es keine Hoffnung mehr: Das Tageselternzentrum (TEZ) meldet heute, Dienstag Insolvenz an! 160 Beschäftigte sind ebenso betroffen wie 500 Kinder. Was das finanzielle Fiasko für Eltern und Mitarbeiter bedeutet...

0 Kommentare

Diese Nachricht des Tageselternzentrums (TEZ) riss Mitarbeitern und Familien den Boden unter den Füßen weg: „Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, bleibt für den Verein nur der Weg, einen Insolvenzantrag einzubringen.“ 160 Mitarbeiter sind von dem Schritt betroffen, rund 500 Kinder im Land werden über das TEZ betreut. Corinna Schober, (Noch-)Geschäftsführerin im TEZ stottert mit zittriger Stimme: „Ich gehe davon aus, dass der Verein Geschichte ist.“

Bei einer Demo in Salzburg gingen Eltern und Kinder gegen Lohneinbußen auf die Straße
Bei einer Demo in Salzburg gingen Eltern und Kinder gegen Lohneinbußen auf die Straße(Bild: Markus Tschepp)

Die Geschichte des Scheiterns
Was ist passiert? Bereits Anfang Februar 2026 drohte das TEZ, dass die Tageseltern ihren Job verlieren, wenn sie nicht eine Gehaltseinbuße von 20 Prozent hinnehmen.

Zitat Icon

Das Ergebnis war ernüchternd: Wir können den Verein nicht kostendeckend weiterführen.

Corinna Schober, TEZ-Geschäftsführerin

83 Tageseltern wurden vorsorglich beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorangemeldet. Es folgten Demonstrationen für die Tageseltern. Die Geschäftsführung und die Tageseltern einigten sich auf fünf Prozent Lohnverzicht. 26 Tageseltern kündigten trotzdem. Es sah alles nach einer Fortführung aus, doch Schober erklärt: „Wir haben zwei Wochen lang unsere Gebahrung von Experten prüfen lassen. Das Ergebnis war ernüchternd: Wir können den Verein nicht kostendeckend weiterführen.“

Denise Hagn (mit Mann Matthias) ist betroffene Tagesmutter und zudem schwanger. Ihre Zukunft ...
Denise Hagn (mit Mann Matthias) ist betroffene Tagesmutter und zudem schwanger. Ihre Zukunft ist völlig ungewiss.(Bild: Hagn/zVg)

In einem Mail schreibt Schober: „Mit diesem Schritt verlieren 160 Mitarbeitende (...) ihren Arbeitsplatz.“ Diesmal sind nicht nur Tageseltern, sondern auch Pädagogen in Einrichtungen und die Verwaltung betroffen.

Zitat Icon

Ein Insolvenzantrag heißt nicht, dass die Mitarbeiter ihren Job verlieren.

Gewerkschaftsboss Michael Huber

Bild: GPA

Gewerkschaft rät: „Nichts unterschreiben, keine Verträge kündigen“
So schnell geht es laut Gewerkschaftsboss Michael Huber aber nicht: „Ein Insolvenzantrag heißt nicht, dass die Mitarbeiter ihren Job verlieren.“ Jetzt müsse der Antrag eingebracht werden und ein Masseverwalter bestellt werden. Eine Betriebsversammlung sei für die aktuelle Woche geplant.

Huber rät: „Das Wichtigste ist jetzt: Die Mitarbeiter sollen nichts unterschreiben und ihre Arbeit weitermachen. Die Eltern sollen die Verträge nicht kündigen.“ Es vergehe jetzt einige Zeit. Alle Mitarbeiter-Ansprüche seien aus einem Fonds der Arbeiterkammer gesichert und werden ausbezahlt.

Lesen Sie auch:
Tageseltern erhalten den Mindestlohntarif, mit rund 2800 Euro brutto bei ...
Krone Plus Logo
Kündigungen angedroht
Tageseltern sauer: „Der Finanzcrash war absehbar!“
06.02.2026
Krone Plus Logo
4354 Euro zum Start
Metallerlohn für Bürojobs im Tageselternzentrum
05.02.2026
Eklat bei Tageseltern
„Vertrauen ist trotz Einigung komplett zerstört“
07.03.2026

Ob Mitarbeiter ihren Job oder Kinder die Betreuung verlieren, entscheide sich erst in Wochen. Genau jene Wochen, in denen TEZ-Chefin Schober hofft: „Wir hoffen, dass wir den Betrieb einige Zeit aufrecht halten können, damit die Mitarbeiter und die Kinder von anderen Trägern aufgefangen werden können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
120.733 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
120.453 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
101.219 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1770 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1436 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1353 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf