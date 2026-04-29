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Victoria Swarovski: So sexy ist ihr Mode-Debüt!

Star-Style
29.04.2026 05:30
Victoria Swarovskis sexy Style können die Fans jetzt auch shoppen.
Victoria Swarovskis sexy Style können die Fans jetzt auch shoppen.(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für die Fans von Victoria Swarovskis Style gibt es jetzt gute Nachrichten, denn die coolen Looks der Moderatorin gibt es jetzt auch zu kaufen! Denn die 32-Jährige bringt jetzt ihre erste Fashion-Kollektion unter dem Namen ORIMEI by Victoria Swarovski auf den Markt.

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Für Swarovski, die sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als Dirndl-Designerin unter Beweis stellen konnte, ist dies die erste eigene Kollektion, die gemeinsam mit ABOUT YOU entstanden ist. Im Fokus stehen moderne, tragbare Looks – geprägt von klaren Silhouetten und einem Hauch Glamour.

Sexy Styles für untertags und den Abend
Die Stücke sollen zudem gut kombinierbar sein und bewegen sich nahtlos zwischen Daywear und Eveningwear. Monochrome Zweiteiler bilden das Herzstück: vom Denim-Two-Piece mit Korsagentop und Flared Jeans über ein Set aus Cropped-Bluse und fließendem Maxirock bis hin zur Blusen-Skort-Kombination.

Mit ORIMEI by Victoria Swarovski beweist Victoria Swarovski, dass sie ein Gespür für Mode hat.
Mit ORIMEI by Victoria Swarovski beweist Victoria Swarovski, dass sie ein Gespür für Mode hat.(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)
Die Looks sind sexy und feminin und in Schwarz, Weiß und Beige gehalten.
Die Looks sind sexy und feminin und in Schwarz, Weiß und Beige gehalten.(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)

Ergänzt wird die Swarovskis Kollektion durch elegante Mini- und Maxikleider, ausgewählte Denim-Styles sowie einen präzise geschnittenen, taillierten Blazer.

Zeitlose Ästhetik
Die Moderatorin setzt bei ihrer ersten Kollektion vor allem auf Schwarz, Weiß und Beige, aber auch auf Akzente in Braun und Butter Yellow. Damit will Swarovski die zeitlose Ästhetik der Kollektion unterstreichen und gleichzeitig Raum für individuelle Styling-Interpretationen lassen.

Neben Glamour-Looks gibt es auch Styles, die perfekt fürs Büro sind.
Neben Glamour-Looks gibt es auch Styles, die perfekt fürs Büro sind.(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)
Victoria Swarovskis Looks sind ab 29. April bei ABOUT YOU zu haben.
Victoria Swarovskis Looks sind ab 29. April bei ABOUT YOU zu haben.(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)

Ob Glamour-Styles, die man etwa bei Dinner-Dates oder Hochzeiten tragen kann, oder lässige Office- und Freizeitlooks – in Swarovskis ORIMEI-Kollektion findet man für jeden Anlass den perfekten Look.

„Eine meiner größten Leidenschaften“
„Fashion war schon immer eine meiner größten Leidenschaften – sie ist für mich Ausdruck von Persönlichkeit und ein täglicher Begleiter. Umso besonderer ist es für mich, jetzt meine eigene Fashion-Kollektion zu launchen“, freut sich Victoria Swarovski über diesen Meilenstein.

Vom Dinner-Date bis zum Office-Meeting: Bei Swarovskis Kollektion ist für jeden Anlass etwas ...
Vom Dinner-Date bis zum Office-Meeting: Bei Swarovskis Kollektion ist für jeden Anlass etwas dabei!(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)
Der lässige Jeans-Look darf aber natürlich auch nicht fehlen!
Der lässige Jeans-Look darf aber natürlich auch nicht fehlen!(Bild: ORIMEI by Victoria Swarovski)

„Als Designerin von nunmehr schon neun Dirndl-Kollektionen konnte ich bereits viel Erfahrungen sammeln, aber mit ORIMEI in Zusammenarbeit mit ABOUT YOU hatte ich nun die Möglichkeit, meine Vision von moderner, vielseitiger Fashion umzusetzen“, fuhr sie fort. „Meine Kollektion ist selbstbewusst und unkompliziert, alle Teile lassen sich untereinander kombinieren, so ist für fast jeden Anlass etwas dabei.”

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