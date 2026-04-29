Victoria Swarovski: So sexy ist ihr Mode-Debüt!

„Als Designerin von nunmehr schon neun Dirndl-Kollektionen konnte ich bereits viel Erfahrungen sammeln, aber mit ORIMEI in Zusammenarbeit mit ABOUT YOU hatte ich nun die Möglichkeit, meine Vision von moderner, vielseitiger Fashion umzusetzen“, fuhr sie fort. „Meine Kollektion ist selbstbewusst und unkompliziert, alle Teile lassen sich untereinander kombinieren, so ist für fast jeden Anlass etwas dabei.”