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Chemie passte nicht!

Jetzt braucht Pinzgau sogar zwei neue Trainer

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.04.2026 13:06
Solche Jubelbilder werden bei den Pinzgau-Damen schmerzlich vermisst.
Solche Jubelbilder werden bei den Pinzgau-Damen schmerzlich vermisst.(Bild: Chrissydney)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Stimmung beim FC Pinzgau ist trotz der aufgehaltenen Talfahrt in der Westliga gedrückt. Bei der Herren-Kampfmannschaft kann man derzeit nur auf eine Interimslösung setzen. Bei den Zweitliga-Damen steht man nun ebenfalls ohne Trainerin da. Grund dafür sei die Chemie zwischen Mannschaft und Trainerin gewesen.

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Erst im Sommer wurde Erika Szabo als Cheftrainerin installiert. Nach sieben sieglosen Partien – zuletzt 0:3 gegen den GAK – zog man bei den Pinzgauerinnen nun auch bei den Zweitliga-Damen die Reißleine und trennte sich von der Ungarin, die zuvor in Krottendorf aktiv war.

Zitat Icon

Die Harmonie war dann einfach nicht mehr so gegeben. Es gibt Dinge, wo die Chemie einfach nicht stimmt.

Christian HERZOG, Vorstandsmitglied FC Pinzgau

Bild: Andreas Tröster

„Es gab Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Trainerin. Erika hat einen sehr erfolgsorientierten Stil. Die Harmonie war dann einfach nicht mehr so gegeben. Es gibt Dinge, wo die Chemie einfach nicht stimmt“, sagte Vorstandsmitglied Christian Herzog, der den Weg mit jungen und talentierten Mädls in der Mannschaft fortsetzen will. „Diese Zeit werden wir ihnen geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass dass die zweite Bundesliga ist“, macht Herzog deutlich.

Co-Trainerin rückt vorerst nach
Interimistisch wird Co-Trainerin Carola Schwaiger das Ruder vorerst übernehmen. „Wir wollen die drei oder viel Spiele sauber abwickeln“, schnaufte das Vorstandsmitglied durch, das zugleich von einer „harten Woche“ im Pinzgau sprach.

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Trainersuche bei Westliga-Team zieht sich hin
Denn auch bei den Westliga-Herren sind die Pinzgauer weiterhin auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Bis zum schweren Auswärtsspiel am Sonntag in Kuchl rechnet man bei den Klubbossen mit keiner fixen Zusage. 

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