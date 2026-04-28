Jetzt braucht Pinzgau sogar zwei neue Trainer

„Es gab Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Trainerin. Erika hat einen sehr erfolgsorientierten Stil. Die Harmonie war dann einfach nicht mehr so gegeben. Es gibt Dinge, wo die Chemie einfach nicht stimmt“, sagte Vorstandsmitglied Christian Herzog, der den Weg mit jungen und talentierten Mädls in der Mannschaft fortsetzen will. „Diese Zeit werden wir ihnen geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass dass die zweite Bundesliga ist“, macht Herzog deutlich.