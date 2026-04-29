Mikaela Shiffrin vertraut jetzt auf Ex-ÖSV-Ass

„So eine Chance bekommt man nicht ein zweites Mal in seinem Leben. Diese Möglichkeit muss man nutzen“, sagt der 24-Jährige, der am 4. Mai seinen ersten Arbeitstag hat und bald Richtung Copper Mountain (USA) aufbrechen wird. Dann steht auch das erste Kennenlernen mit Superstar Shiffrin, die in ihrer Karriere schon 110 Weltcuprennen gewonnen hat, auf dem Programm.