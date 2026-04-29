Mikaela Shiffrin vertraut jetzt auf Ex-ÖSV-Ass

Ein ehemaliger österreichischer Skifahrer kümmert sich ab sofort um die Ski von Superstar Mikaela Shiffrin. Der Salzburger Niklas Skaardal kehrte dem ÖSV nach vielen Jahren den Rücken und freut sich auf seine neue Aufgabe.
„Das ist eine Auszeichnung für mich.“ Wenn Niklas Skaardal über sein neues Engagement spricht, strahlen beim Salzburger die Augen. Der 24-Jährige stößt mit 1. Mai offiziell zum Serviceteam von Atomic und wird neben Robert Bürgler, ebenfalls ein Salzburger, für die Ski von Superstar Mikaela Shiffrin verantwortlich sein.
Salzburger kümmerte sich um zwei ÖSV-Hoffnungen
Skaardal, Sohn der ehemaligen Ski-Asse Karin Köllerer und Atle Skaardal, war einst selbst erfolgreicher Nachwuchsskifahrer. Im Jahr 2024 beendete er schließlich seine Karriere. Er blieb aber beim ÖSV. Zwei Jahre lang betreute er nun die Vorarlberger Hoffnungen Jakob Greber und Moritz Zudrell, war dabei aber auch eine Art Anlaufstelle für die beiden.
„Du hast in einer Saison so viel Kontakt miteinander, ich habe versucht, ihnen auch skifahrerisch etwas mitzugeben.“ Dennoch fühlte er sich reif für eine neue Herausforderung.
„So eine Chance musst du nutzen“
Eines Tages habe Atomic-Rennchef Christian Höflehner bei Skaardal, der im Tennengau gerade seinen Bauernhof umbaut und als Landwirt ebenfalls große Pläne hat, angerufen. Nach rund einer Stunde im persönlichen Gespräch war die Sache für die frühere ÖSV-Hoffnung klar.
„So eine Chance bekommt man nicht ein zweites Mal in seinem Leben. Diese Möglichkeit muss man nutzen“, sagt der 24-Jährige, der am 4. Mai seinen ersten Arbeitstag hat und bald Richtung Copper Mountain (USA) aufbrechen wird. Dann steht auch das erste Kennenlernen mit Superstar Shiffrin, die in ihrer Karriere schon 110 Weltcuprennen gewonnen hat, auf dem Programm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.