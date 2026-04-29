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„Eine Auszeichnung“

Mikaela Shiffrin vertraut jetzt auf Ex-ÖSV-Ass

Ski Alpin
29.04.2026 06:00
Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten.
Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten.(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Ein ehemaliger österreichischer Skifahrer kümmert sich ab sofort um die Ski von Superstar Mikaela Shiffrin. Der Salzburger Niklas Skaardal kehrte dem ÖSV nach vielen Jahren den Rücken und freut sich auf seine neue Aufgabe. 

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„Das ist eine Auszeichnung für mich.“ Wenn Niklas Skaardal über sein neues Engagement spricht, strahlen beim Salzburger die Augen. Der 24-Jährige stößt mit 1. Mai offiziell zum Serviceteam von Atomic und wird neben Robert Bürgler, ebenfalls ein Salzburger, für die Ski von Superstar Mikaela Shiffrin verantwortlich sein. 

Salzburger kümmerte sich um zwei ÖSV-Hoffnungen
Skaardal, Sohn der ehemaligen Ski-Asse Karin Köllerer und Atle Skaardal, war einst selbst erfolgreicher Nachwuchsskifahrer. Im Jahr 2024 beendete er schließlich seine Karriere. Er blieb aber beim ÖSV. Zwei Jahre lang betreute er nun die Vorarlberger Hoffnungen Jakob Greber und Moritz Zudrell, war dabei aber auch eine Art Anlaufstelle für die beiden.

Niklas Skaardal gilt als Tüftler, leistete beim ÖSV in den vergangenen beiden Jahren sehr gute ...
Niklas Skaardal gilt als Tüftler, leistete beim ÖSV in den vergangenen beiden Jahren sehr gute Arbeit.(Bild: Niklas Skaardal)

„Du hast in einer Saison so viel Kontakt miteinander, ich habe versucht, ihnen auch skifahrerisch etwas mitzugeben.“ Dennoch fühlte er sich  reif für eine neue Herausforderung. 

„So eine Chance musst du nutzen“
Eines Tages habe Atomic-Rennchef Christian Höflehner bei Skaardal, der im Tennengau gerade seinen Bauernhof umbaut und als Landwirt ebenfalls große Pläne hat, angerufen. Nach rund einer Stunde im persönlichen Gespräch war die Sache für die frühere ÖSV-Hoffnung klar.

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„So eine Chance bekommt man nicht ein zweites Mal in seinem Leben. Diese Möglichkeit muss man nutzen“, sagt der 24-Jährige, der am 4. Mai seinen ersten Arbeitstag hat und bald Richtung Copper Mountain (USA) aufbrechen wird. Dann steht auch das erste Kennenlernen mit Superstar Shiffrin, die in ihrer Karriere schon 110 Weltcuprennen gewonnen hat, auf dem Programm. 

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