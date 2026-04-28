„Pudertanz“-Choreografin testet erneut Grenzen aus

Auch bei der heurigen Sommerszene in Salzburg will die Choreografin des „Pudertanzes“, Doris Uhlich, wieder Grenzen austesten. Dieses Mal aber mit bekleideten Tänzerinnen mit der Performance „Come Back Again“. Darin geht es um Mut, die eigene Körperbiografie herauszufordern und auch im hohen Alter ungewohnte Wege einzuschlagen.