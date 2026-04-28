Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp

Ein Thema, das man vor dem Duell mit Bischofshofen jedoch durchaus positiv sieht. „Das ist eh eine coole Rolle. Es wird schwer für uns, aber ich traue es der Mannschaft zu“, sagte Cheftrainer Heimo Pfeifenberger, der für sein Team auch einen Tipp von Lichtgestalt Franz Beckenbauer übrig hatte. „Geht’s raus und spielt’s Fußball!“