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Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.04.2026 20:00
Heimo Pfeifenberger könnte mit Eugendorf für die faustdicke Überraschung sorgen.
Heimo Pfeifenberger könnte mit Eugendorf für die faustdicke Überraschung sorgen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Es geht um nicht mehr und auch nicht weniger als um den Einzug in das Finale des Landescups. Das Cupspiele eigene Regeln haben, weiß auch Österreichs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger. Der Trainer von Salzburgligist Eugendorf fordert Mittwoch Westligist Bischofshofen. Die Rolle des Außenseiters nehmen die Flachgauer gerne an.

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Die Rollenverteilung im Halbfinale des Salzburger Landescups ist mehr als eindeutig: Weil mit Eugendorf nur ein Salzburgligist unter den Top-4 steht, ist die Außenseiterrolle klar im Flachgau verankert.

Zitat Icon

Es wird schwer für uns aber ich traue es der Mannschaft zu.

Heimo PFEIFENBERGER, Cheftrainer USC Eugendorf

Ein Thema, das man vor dem Duell mit Bischofshofen jedoch durchaus positiv sieht. „Das ist eh eine coole Rolle. Es wird schwer für uns, aber ich traue es der Mannschaft zu“, sagte Cheftrainer Heimo Pfeifenberger, der für sein Team auch einen Tipp von Lichtgestalt Franz Beckenbauer übrig hatte. „Geht’s raus und spielt’s Fußball!“

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Der Ex-Profi kennt freilich Situationen wie diese, warnt aber zugleich. „Natürlich wollen wir ins Finale. Da muss aber schon sehr viel zusammenpassen“, ist Salzburgs Jahrhundertfußballer überzeugt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Wals-Grünau (jagt den ersten Cuptitel) und Kuchl (Cupsieger 2022) gegenüber. Im ersten Liga-Vergleich der Saison gewannen die Tennengauer im Herbst 2:0.

SFV-Landescup, Halbfinale, Mittwoch: Eugendorf – Bischofshofen, Wals-Grünau – Kuchl (beide 19).

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