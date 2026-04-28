Schleimige Tierchen für echte Gourmets

Aber über ein Thema kann man nicht schweigen: den Schleim. Bei den lebenden Tieren macht Schuh-Dillinger das nichts aus. Aber wenn die Schnecken gekocht werden, muss der nämlich faktisch mit den Händen danach herausgepresst werden. „Das ist nicht so schön“, sagt er und verzieht das Gesicht. Anders geht es nicht: Denn wer will schon Schleim essen? Vom Genuss von Nacktschnecken kann er übrigens ebenso nur abraten: „Die sollen extrem bitter schmecken.“