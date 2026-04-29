Nächtlicher Steinwurf führt sogar zu Straßensperre

Diese mutmaßliche Rauschaktion wird ein Duo im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen kommen. Denn die beiden noch Unbekannten haben vergangenen Montag um 3 Uhr früh mit einem Stein eine Glasscheibe des Einkaufszentrums Mariandl in Krems demoliert. Bei einem Rundgang war der Schaden schließlich aufgefallen.

Wiener Straße: Sperre notwendig

Das Problem: Die Glasscheibe ist extrem schwer. Und sie kann nur von der Wiener Straße aus mit einem Kran ausgetauscht werden. Dafür muss die stark befahrene Straße gesperrt werden. Der Gesamtschaden soll sich in Summe auf rund 50.000 Euro belaufen.