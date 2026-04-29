Nächtlicher Steinwurf führt sogar zu Straßensperre

Unbekannte haben vermutlich nach einer langen Ballnacht eine Glasscheibe des Einkaufszentrums Mariandl in Niederösterreich zerstört. Weil diese nur über die Bundesstraße mit einem Kran ausgetauscht werden kann, beträgt der Gesamtschaden rund 50.000 Euro. Die Suche nach den Steinwerfern läuft.
Diese mutmaßliche Rauschaktion wird ein Duo im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen kommen. Denn die beiden noch Unbekannten haben vergangenen Montag um 3 Uhr früh mit einem Stein eine Glasscheibe des Einkaufszentrums Mariandl in Krems demoliert. Bei einem Rundgang war der Schaden schließlich aufgefallen.
Wiener Straße: Sperre notwendig
Das Problem: Die Glasscheibe ist extrem schwer. Und sie kann nur von der Wiener Straße aus mit einem Kran ausgetauscht werden. Dafür muss die stark befahrene Straße gesperrt werden. Der Gesamtschaden soll sich in Summe auf rund 50.000 Euro belaufen.
Konkrete Hinweise
Noch sind die Täter unbekannt. Allerdings wurden sie bei dem Steinwurf beobachtet und es gibt konkrete Hinweise. Es soll sich dabei um zwei Männer im Anzug handeln. Da in derselben Nacht ein Ball stattgefunden hat, dürfte es sich um Besucher dieser Veranstaltung gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen.
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