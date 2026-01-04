Ort der noch unentdeckten Geheimnisse und Sagen

Besonders spannend ist auch, dass man früher, war Gefahr in Verzug, die kirchlichen Schätze eingemauert hat. Dann wurde ein Feuer gelegt, damit man nicht sah, wo sich etwas verbarg. Kam die handelnde Person ums Leben, blieben die Schätze oft unentdeckt. „Die Basilika und das Kloster sind Orte der Geheimnisse“, meint Lackner mit einem Augenzwinkern. „Einerseits findet das Geheimnis Gottes seinen Platz und wird von uns gefeiert und andererseits sind es die unbekannten Schätze und Sagen, die es gibt. Der Geschichte der Fluchtwege wollen wir demnächst auf den Grund gehen, aber wer weiß, was wir dabei noch finden.“