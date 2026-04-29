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Symbolischer Neuanfang

Sheeran rasiert sich nach schwerer Krankheit Kopf

Society International
29.04.2026 11:20
Ed Sheeran zeigte auf Instagram seine neue Frisur und erklärte, dass er gerade einen schweren ...
Ed Sheeran zeigte auf Instagram seine neue Frisur und erklärte, dass er gerade einen schweren Gürtelrose-Schub überstanden habe.(Bild: www.instagram.com/teddysphotos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem Foto, das ihn mit einem Buzz Cut, also sehr kurz rasierten Haaren zeigt, hat der britische Sänger Ed Sheeran bekannt gegeben, dass es ihm in den letzten Wochen nicht gut gegangen sei und er schlimme Beschwerden hatte. Der „Shape of You“-Sänger teilte mit, dass er an Gürtelrose erkrankt war.

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Dabei handelt es sich um eine Reaktivierung des Windpockenvirus, die einen sehr schmerzhaften Hautausschlag auslösen kann. Nach mehreren Wochen der Beschwerden erklärte Sheeran nun, dass es ihm „wieder besser geht“.

Er gab dies in einem Update auf Instagram bekannt, das er mit „Life Update Dumpington“ betitelte und in dem er auch offenbarte, dass er sich als Symbol seines Neuanfangs seine berühmten roten Haare abrasiert hat und nun einen Buzz Cut trägt.

Symbolischer Neuanfang
In der Nachricht schrieb Ed Sheeran: „Ja, ich habe mir die Haare abrasiert. Ich wollte sie abrasieren, um einen Neuanfang zu symbolisieren. Es gibt gerade viele Neuanfänge in meinem Leben [im Moment]. Ich liebe es und überlege, es so zu lassen.“

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Zu seinen gesundheitlichen Problemen fügte er hinzu: „Ich hatte im letzten Monat Gürtelrose, kann ich nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung.“ Ed Sheeran nutzte das Update auch, um bekannt zu geben, dass er weitere Konzerttermine zu seiner Loop-Tour in Südamerika hinzugefügt hat.

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