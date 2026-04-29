Arteta bestätigt: Stürmer fehlt gegen Atletico

Hiobsbotschaft für den FC Arsenal vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Atletico Madrid! Kai Havertz ist nach seiner Verletzung, die er sich am Wochenende gegen Newcastle zugezogen hatte, nicht rechtzeitig fit geworden, wie Trainer Mikel Arteta nun bestätigte.
Beim 1:0 gegen Newcastle war Havertz am Samstag noch in der ersten Halbzeit mit Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt worden. Zwar dürfte sich der deutsche Stürmer keine allzu ernste Verletzung zugezogen haben, gegen die Madrilenen ist er dennoch zum Zuschauen verdammt.
„Kai ist raus“, bestätigte Arteta im Vorfeld der Partie kurz und knapp. Besonders bitter: Havertz fehlte den „Gunners“ bereits zu Saisonbeginn 134 Tage mit einer Knieverletzung, gefolgt von Muskelbeschwerden im Februar.
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