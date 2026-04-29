ÖBB starten Programm für Spitzensportlerinnen

Entwickelt wurde das Programm in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Eisenbahnsport (ÖES). Der Start erfolgt am 3. Dezember 2026 und läuft bis Ende Jänner 2028. Die Ausbildung in Wien und St. Pölten ist auf 16 Personen begrenzt. Mit einer Vier-Tage-Woche und 22 Wochenstunden soll ausreichend Zeit für Trainingseinheiten sowie Wettkämpfe bleiben. Bereits während der Ausbildung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein monatliches Gehalt.