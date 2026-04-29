Entwurf für neue Kirche löst Diskussionen aus

Bischofshof wehrt sich gegen Instrumentalisierung

Die Aussagen der FPÖ seien hingegen ein gezieltes Spiel mit den Ängsten der Menschen. „Es handelt sich hierbei um eine bewusste Desinformation, die darauf abzielt, ein religiöses Bauprojekt politisch zu instrumentalisieren und die Bevölkerung zu spalten“, wird aus dem Bischofshof mitgeteilt. Dagegen verwehre man sich. Auch die Abwicklung des Projekts sei absolut offen und nachvollziehbar. „Dass der Bau durch die Expertise der Projektentwicklung Burgenland begleitet wird, ist kein Geheimnis, sondern eine öffentlich bekannte Tatsache. Diese Information ist für jedermann transparent auf den Bautafeln vor Ort in Bruckneudorf abzulesen.“