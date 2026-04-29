Fast 19 Prozent der Österreicher armutsgefährdet

16 Prozent bereits unter Gefährdungsschwelle

In Österreich verfügten Privathaushalte laut der aktuellen Erhebung im Mittel über 50.709 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr. Dieses ist im Vorjahr auch gewachsen, allerdings nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich. „Der Anteil der Personen mit einem Haushaltseinkommen unter der EU-definierten Armutsgefährdungsschwelle von 60 Prozent des Medianeinkommens nahm von 14,3 Prozent im Jahr 2024 auf 16 Prozent im Jahr 2025 zu“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Anteilsmäßig häufiger unter den zehn Prozent mit den geringsten Haushaltseinkommen vertreten sind Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft (20 Prozent der EU/EFTA- bzw. 36 Prozent der Drittstaatsangehörigen), Arbeitslose (34 Prozent) und Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss (16 Prozent). Außerdem sind Alleinerziehende (25 Prozent), Familien mit drei oder mehr Kindern (18 Prozent) oder Alleinlebende (19 Prozent der Männer, 18 bei Frauen) häufiger von Armut betroffen.