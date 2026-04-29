Gugganig zum neuen OEPS-Präsidenten gewählt

Elisabeth Max-Theurer ist am Dienstag überraschend als Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) abgewählt worden. Die Dressur-Olympiasiegerin von 1980 hatte das Amt 24 Jahre inne. Zum neuen Präsidenten wurde in einer Kampfabstimmung der 64-jährige Steirer Herbert Gugganig erkoren, der die Wahl mit 66:60-Stimmen knapp für sich entschied.
„Herbert, ich gratuliere dir und wünsche dir und dem Österreichischen Pferdesportverband alles Gute. Ich danke allen, die in den letzten 24 Jahren den Verband zu dem gemacht haben, was er heute ist“, sagte Max-Theurer. Gugganig und sein Team nahmen die Wahl mit großer Freude an. Er bedankte sich für das Vertrauen und bei seiner Vorgängerin. „Wir werden mit aller Kraft, vor allem, was den Pferdesport und die Pferdewirtschaft betrifft, daran arbeiten, den Verband in seiner Gesamtheit noch stärker zu machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.