Gugganig zum neuen OEPS-Präsidenten gewählt

„Herbert, ich gratuliere dir und wünsche dir und dem Österreichischen Pferdesportverband alles Gute. Ich danke allen, die in den letzten 24 Jahren den Verband zu dem gemacht haben, was er heute ist“, sagte Max-Theurer. Gugganig und sein Team nahmen die Wahl mit großer Freude an. Er bedankte sich für das Vertrauen und bei seiner Vorgängerin. „Wir werden mit aller Kraft, vor allem, was den Pferdesport und die Pferdewirtschaft betrifft, daran arbeiten, den Verband in seiner Gesamtheit noch stärker zu machen.“