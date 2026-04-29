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„Leben ohne Schmerzen“: Neue Hüfte für Ex-Kicker

Fußball International
29.04.2026 11:10
Ex-Fußballstar Erik Lamela hat sich einer Hüftoperation unterzogen.
Ex-Fußballstar Erik Lamela hat sich einer Hüftoperation unterzogen.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Spyros BAKALIS, x.com/@ErikLamela)
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Von krone Sport

Das Leben als Fußballer kann durchaus seine Spuren hinterlassen. So freut sich der ehemalige Premier-League-Star Erik Lamela im Alter von 34 Jahren nun über eine neue Hüfte.

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„Ich habe zwar noch ein paar Schmerzen, hoffe aber, dass diese neue Hüfte der Anfang eines Lebens ohne Schmerzen ist“, schrieb Lamela zu einem Bild aus dem Krankenhaus auf X.

Schon während seiner aktiven Laufbahn hatte der 34-Jährige mit massiven Hüftproblemen zu kämpfen. Bereits 2017 musste er an beiden Hüften operiert werden. „Ich habe seit elf Jahren Hüftprobleme“, erklärte Lamela damals.

Trotz Prognosen der Ärzte, die ihm nur noch wenige Jahre im Profisport gaben, kämpfte er sich immer wieder zurück. „Sie sagten mir, dass es mit der Zeit schlimmer werden würde und genau das erlebe ich jetzt. Mit viel Entbehrung, langen Stunden beim Physio, Krafttraining und unzähligen Injektionen und Behandlungen habe ich es geschafft, mehr als doppelt so lange zu spielen.“

Karriere voller Highlights
Er spielte unter anderem für die AS Rom, Tottenham und den FC Sevilla. Mit Sevilla gewann er 2023 die Europa League. Unvergessen bleibt auch sein spektakuläres Rabona-Tor, für das er 2021 mit dem FIFA-Puskás-Preis ausgezeichnet wurde.

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