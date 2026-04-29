„Leben ohne Schmerzen“: Neue Hüfte für Ex-Kicker

Trotz Prognosen der Ärzte, die ihm nur noch wenige Jahre im Profisport gaben, kämpfte er sich immer wieder zurück. „Sie sagten mir, dass es mit der Zeit schlimmer werden würde und genau das erlebe ich jetzt. Mit viel Entbehrung, langen Stunden beim Physio, Krafttraining und unzähligen Injektionen und Behandlungen habe ich es geschafft, mehr als doppelt so lange zu spielen.“