CL-Aufreger: „Da kann man die Regel anpassen“

Gräfe argumentiert, dass mehrere Faktoren gegen einen Strafstoß sprechen. „Man sieht, dass vor der Flanke schon der Arm ein wenig mit der Schrittbewegung rausgeht, was eher natürlich ist.“ Zudem sei der Ball zuvor noch von der Hüfte abgefälscht worden, wodurch Davies kaum reagieren konnte. Sein Fazit fällt eindeutig aus: „Viel Pech für Bayern. Denn das hätte man eigentlich weiterlaufen lassen sollen.“ Die Entscheidung sei „eine sehr harte Entscheidung“ gewesen und „nicht nur nicht im Sinne des Fußballs, sondern eher die schlechtere Variante.“