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Vor Europa-Duell: Lockt Austria Hartberg-Kapitän?

Fußball National
03.05.2026 06:30
Was macht Hartberg-Kapitän Jürgen Heil im Sommer?
Was macht Hartberg-Kapitän Jürgen Heil im Sommer?(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Am Sonntag ist Zunder am Verteilerkreis drin! Wenn sich die Austria aus Wien und der TSV Hartberg gegenüberstehen, geht es tabellarisch um eine Vorentscheidung im Rennen um einen Europacup-Platz. Vielleicht „streiten“ sich die beiden Klubs aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Transfermarkt?

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Und immer wieder die Wiener Austria! Geht’s für den TSV Hartberg um den potenziellen Einzug ins internationale Geschäft, kreuzt man spannenderweise fast immer mit den Violetten vom Verteilerkreis die Klingen:

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