Vor Europa-Duell: Lockt Austria Hartberg-Kapitän?

Am Sonntag ist Zunder am Verteilerkreis drin! Wenn sich die Austria aus Wien und der TSV Hartberg gegenüberstehen, geht es tabellarisch um eine Vorentscheidung im Rennen um einen Europacup-Platz. Vielleicht „streiten“ sich die beiden Klubs aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Transfermarkt?