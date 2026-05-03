Vor Europa-Duell: Lockt Austria Hartberg-Kapitän?

Am Sonntag ist Zunder am Verteilerkreis drin! Wenn sich die Austria aus Wien und der TSV Hartberg gegenüberstehen, geht es tabellarisch um eine Vorentscheidung im Rennen um einen Europacup-Platz. Vielleicht „streiten“ sich die beiden Klubs aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Transfermarkt?
Und immer wieder die Wiener Austria! Geht’s für den TSV Hartberg um den potenziellen Einzug ins internationale Geschäft, kreuzt man spannenderweise fast immer mit den Violetten vom Verteilerkreis die Klingen:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.