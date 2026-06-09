Hailey Bieber zeigt den süßesten Bikini-Trend 2026

Der Bikini-Trend für Sommer 2026

Der Minimal Fit Bikini von Calzedonia steht für einen Look, der einfach nie aus der Mode kommt: wenig Schnickschnack, maximaler Effekt. Während der Schnitt auf zeitlose Eleganz setzt, sorgt das kräftige Pink für den nötigen Wow-Moment am Strand, Pool oder Beach-Klub.