Hailey Bieber zeigt den süßesten Bikini-Trend 2026

Bye-bye, klassisches Schwarz – diesen Sommer wird‘s knallpink! Model-Beauty Hailey Bieber (29) macht es vor und sorgt mit ihrem neuesten Bikini-Look für Aufsehen. Als globale Markenbotschafterin von Calzedonia präsentiert die Ehefrau von Justin Bieber den wohl süßesten Swimwear-Trend der Saison: Candy Pink.
Der neue „Minimal Fit Bikini“ setzt auf eine reduzierte Silhouette, klare Linien und eine perfekte Passform. Der absolute Hingucker ist jedoch die Farbe: Das leuchtende Zuckerlrosa zählt zu den angesagtesten Trends des Sommers 2026 und bringt sofort Urlaubsfeeling auf den Bildschirm.
Hailey Bieber macht Candy Pink zum Must-have
Wenn es um Trends geht, hat Hailey Bieber ein sicheres Gespür. Millionen Fans weltweit orientieren sich an ihrem Stil. Mit ihrem Mix aus Minimalismus, Coolness und femininer Eleganz prägt die Unternehmerin und Influencerin seit Jahren die Modewelt.
Jetzt setzt sie auf Candy Pink – und liefert damit die perfekte Inspiration für die Badesaison. Der auffällige Rosaton wirkt verspielt, frisch und gleichzeitig selbstbewusst. Genau deshalb feiern Fashion-Fans die Farbe bereits als einen der wichtigsten Bikini-Trends des Jahres.
Der Bikini-Trend für Sommer 2026
Der Minimal Fit Bikini von Calzedonia steht für einen Look, der einfach nie aus der Mode kommt: wenig Schnickschnack, maximaler Effekt. Während der Schnitt auf zeitlose Eleganz setzt, sorgt das kräftige Pink für den nötigen Wow-Moment am Strand, Pool oder Beach-Klub.
Mit den neuen Kampagnenbildern unterstreicht Hailey Bieber einmal mehr ihren Status als internationale Modeikone. Ihr jüngster Auftritt zeigt: Candy Pink ist die Trendfarbe des Sommers – und dieser Bikini dürfte schon bald auf vielen Wunschlisten landen.
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