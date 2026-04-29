Blackout-Experte: „Politik kann nicht alles lösen“

Die Zeichen verdichten sich: Was lange als reine „Preiskrise“ wahrgenommen wurde, könnte sich als viel tiefgreifenderes Problem entpuppen. Immer mehr Experten sprechen von einer Allokationskrise – also einer Situation, in der Waren schlicht nicht mehr verfügbar sind. Und das hat weitreichende Folgen.„Selbst wenn ich bereit bin, jeden Preis zu zahlen, wenn es die Ware nicht gibt, bekomme ich sie nicht“, bringt es Blackout und Krisenvorsorgeexperte Experte Herbert Saurugg im krone.tv Interview auf den Punkt.