„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“

Österreichs Tennis-Fans dürfen sich über ein schlagkräftiges Duett in diesem Jahr freuen. Neo-Österreicherin Anastasia Potapova liefert regelmäßig starke Ergebnisse ab, Lilli Tagger steht zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den Top 100 und auch Julia Grabher und Sinja Kraus sind drauf und dran bald wieder zweistellig gereiht zu sein. Moderator Martin Grasl spricht mit Billie Jean King Cup Kapitänin Marion Maruska über die Chancen bei den Frauen in diesem Jahr aber auch über ihre Rolle bei den Länderkämpfen.