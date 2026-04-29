Trump droht Iran mit bizarrer Kriegs-Fotomontage

„König Charles stimmt mir zu“

Zuvor hatte Trump bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs Charles III. im Weißen Haus seine Behauptung wiederholt, die USA hätten den Iran bezwungen. „Wir haben diesen speziellen Gegner militärisch besiegt“, sagte Trump am Dienstag. „Charles stimmt mir sogar noch mehr zu, als ich es selbst tue, wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen.“