Trump droht Iran mit bizarrer Kriegs-Fotomontage

Bei den Verhandlungen rund um das iranische Atomprogramm herrscht Stillstand. US-Präsident Donald Trump erhöhte jetzt den Druck auf die Iraner und drohte ihnen mit einer Fotomontage in den sozialen Medien. Der Iran sollte „besser bald zur Vernunft kommen“, warnte der Präsident.
Auf der Plattform Truth Social teilte Trump eine Fotomontage, die ihn mit Sturmgewehr zeigt. Überschrieben ist das Bild mit den Worten: „NO MORE MR. NICE GUY“. Auf Deutsch übersetzt heißt das in etwa: „Jetzt ist Schluss mit lustig“.
„Der Iran kriegt einfach nichts auf die Reihe“, schrieb Trump zu dem Bild. „Die wissen nicht, wie man ein Atomabkommen unterzeichnet.“ Laut Medienberichten will Trump die Iraner durch eine lange Blockade iranischer Häfen zum Einlenken zwingen.
Trump veröffentlichte eine Fotomontage von sich mit Sturmgewehr:
Der US-Präsident habe Vertreter der nationalen Sicherheitsbehörden angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Das berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf ungenannte Regierungsmitarbeiter.
„König Charles stimmt mir zu“
Zuvor hatte Trump bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs Charles III. im Weißen Haus seine Behauptung wiederholt, die USA hätten den Iran bezwungen. „Wir haben diesen speziellen Gegner militärisch besiegt“, sagte Trump am Dienstag. „Charles stimmt mir sogar noch mehr zu, als ich es selbst tue, wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen.“
Verhandlungen stocken
Derzeit gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind jedoch ins Stocken geraten. Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht darauf, sich Atomwaffen zu verschaffen.
Die Islamische Republik blockiert unterdessen den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Straße von Hormuz und treibt damit den Ölpreis in die Höhe. Die USA reagierten ihrerseits mit einer Blockade iranischer Häfen.
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