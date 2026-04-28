Diskonter kündigt nächste Stellen-Streichungen an

Kein Kommentar zu „internen Angelegenheiten“

Laut „Handelsblatt“ sind aber keine Kündigungen geplant. Die Mitarbeitenden sollen dazu gebracht werden, freiwillig aus dem Unternehmen auszuscheiden. Man setze zum ersten Mal ein Freiwilligenprogramm im Bereich Aldi International Services um, zitiert die „Lebensmittel Zeitung“ das Unternehmen. Auch im internationalen Einkauf fallen dem Bericht zufolge Stellen weg.