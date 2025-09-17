Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

IT wandert ins Ausland

Hofer „evaluiert“, wie viele Stellen wegfallen

Oberösterreich
17.09.2025 11:50
Die Lebensmittelkette strukturiert derzeit um.
Die Lebensmittelkette strukturiert derzeit um.(Bild: Hofer)

Die Diskonterkette Hofer befindet sich, wie berichtet, mitten in einer Umstrukturierung. So sollen etwa administrative Tätigkeiten von der Firmenzentrale in Sattledt (OÖ) ausgelagert werden. Man sei „aktuell in einer Evaluierungsphase“, wie viele Mitarbeiter betroffen seien, heißt es vom Lebensmittelhändler.

0 Kommentare

Wie die „Krone“ in der Vorwoche berichtete, schließt Hofer 2026 seinen Standort im oberösterreichischen Eberstalzell. Die Mitarbeiter übersiedeln in die Hauptniederlassung ins wenige Kilometer entfernte Sattledt sowie nach Salzburg. Und in Weißenbach in Kärnten schließt Hofer mit Ende nächsten Jahres ein Lager mit rund 200 Beschäftigten. Zusammen mit der Umstrukturierung in der Unternehmenszentrale könnten laut „Standard“ rund 300 Beschäftigte betroffen sein.

Der Firmensitz bleibt jedenfalls in Sattledt: „Eine Schließung unseres Headquarters in Sattledt stand und steht zu keiner Zeit zur Diskussion“, betont Hofer. Der Lebensmittel-Diskonter betreibt in Österreich rund 540 Filialen und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Das Filialgeschäft ist laut Unternehmensangaben von der Umstrukturierung nicht betroffen. Aktuell verfügt das Unternehmen österreichweit über 1.200 offene Stellen, vorrangig im Verkauf und in der Logistik.

Mitarbeiter bekommen anderen Job oder Sozialplan
Der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer, wollte keine Zahlen nennen, wie viele Hofer-Beschäftigte vom Stellenabbau konkret betroffen sind, weil er sie selbst nicht kenne. Zu schätzen, wäre unseriös, so der Gewerkschafter. Neben der Absolutzahl der Betroffenen ist aber auch noch völlig unklar, wie viele von ihnen tatsächlich den Job verlieren würden. Denn ihnen wird angeboten, in anderen Bereichen zu arbeiten. Für jene, für die das unzumutbar sei – etwa weil der Weg so weit sei – ziehe dann der Sozialplan, den man verhandelt habe, so Gerstmayer.

Hofer lagere Teile der IT aus „in andere Länder, wo es billiger ist“, das würden leider auch andere Unternehmen machen, sagte der GPA-OÖ-Geschäftsführer. Dennoch – es gebe „eine sozialpartnerschaftliche Ebene, die funktioniert“ und „Hofer hat Interesse, dass er so viel Mitarbeitende wie möglich behält“, ist er überzeugt. Die GPA steht in laufenden Gesprächen mit den Hofer-Betriebsräten.

Logistikaufgaben werden verteilt
Der Lebensmittel-Diskonter will die Logistikaufgaben des Standorts Weißenbach ab Anfang 2027 auf andere Logistikzentren, darunter auch den neuen Standort in Lieboch (Bezirk Graz Umgebung), verteilen. Andere Logistikstandorte sind laut Unternehmensangaben von der aktuellen Umstrukturierung nicht betroffen. Die Verwaltungstätigkeiten in Weißenbach inklusive Kundenservicecenter sollen in die Firmenzentrale in Sattledt übersiedelt werden. „Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen auch hier die Möglichkeit in einer anderen Abteilung bzw. an einem anderen Standort weiterzuarbeiten“, hieß es von Hofer. Ein Wechsel von Logistikmitarbeitern – zum Beispiel in Filialen – sei grundsätzlich nicht unüblich.

Lesen Sie auch:
Die Lebensmittelkette plant eine Umstrukturierung.
Stellenabbau geplant
Hofer informiert Personal über „Umstrukturierung“
10.09.2025

Beratungen für Betroffene
Für die betroffenen Hofer-Beschäftigten in Kärnten werden jetzt Beratungsgespräche angeboten, sagte Günther Muhrer von der GPA Kärnten. Nachdem sich jede und jeder Betroffene einmal selber orientiert habe, werde man ein Augenmerk darauf richten, ob es „besondere individuelle Betroffenheiten“ gibt: „Wichtiger Punkt wird auch sein, ob alle die Infos, die sie bekommen haben, auch richtig verstanden haben.“ Weitere Maßnahmen, wie ein Sozialplan, würden in der Firmenzentrale in Oberösterreich ausgearbeitet.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Oberösterreich
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
IT wandert ins Ausland
Hofer „evaluiert“, wie viele Stellen wegfallen
Nach Beschwerden
In Molln darf nur noch im Winter gebohrt werden
Nahversorger kommt
Google und Co. lösen Investitionen aus
Bierkisten gestohlen
„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf