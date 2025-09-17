Hofer „evaluiert“, wie viele Stellen wegfallen

Mitarbeiter bekommen anderen Job oder Sozialplan

Der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer, wollte keine Zahlen nennen, wie viele Hofer-Beschäftigte vom Stellenabbau konkret betroffen sind, weil er sie selbst nicht kenne. Zu schätzen, wäre unseriös, so der Gewerkschafter. Neben der Absolutzahl der Betroffenen ist aber auch noch völlig unklar, wie viele von ihnen tatsächlich den Job verlieren würden. Denn ihnen wird angeboten, in anderen Bereichen zu arbeiten. Für jene, für die das unzumutbar sei – etwa weil der Weg so weit sei – ziehe dann der Sozialplan, den man verhandelt habe, so Gerstmayer.