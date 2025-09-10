Hofer informiert Personal über „Umstrukturierung“

„Wir sind mit den Betriebsräten in engem Kontakt“, bestätigt Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in OÖ. Konkrete Zahlen, wie viele Stellen durch die Auslagerung hierzulande abgebaut werden sollen, hat Gerstmayer noch nicht. „Aber wenn ein Konzern in dieser Größenordnung von Umstrukturierungen spricht, müssen wir davon ausgehen, dass die Zahl der Betroffenen durchaus höher ist.“ Vor allem Mitarbeiter der Hofer-Zentrale in Sattledt dürften betroffen sein. Die Gewerkschaft bietet aktuell Beratungen an, und kommende Woche soll ein Sozialplan unterschrieben werden, um etwaige Jobverluste finanziell abzufedern.