Trump nutzt Attentatsversuch für seine Zwecke

Er stilisierte sich als Zielscheibe wegen seiner politischen Erfolge. „Wenn man viel bewegt, wird man angegriffen“, hatte er bereits kurz nach der Tat am Samstagabend erklärt. Am Sonntag legte er in den sozialen Medien nach und verglich sich mit Präsident Abraham Lincoln, der bei einem Attentat erschossen worden war. Ohne seine Zölle auf Importe und die hohen Militärausgaben wäre er weniger gefährdet, so Trump. „Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ich fühle mich geehrt“, erklärte er.