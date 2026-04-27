Schüsse bei Trump: Gericht sieht Mordversuch

Debatte über Sicherheitsvorkehrungen

Der Verdächtige hat sich selbst über die lockeren Standards bei den Sicherheitsvorkehrungen gewundert. Der Angriff auf die Gala mit Trump und vielen weiteren Regierungsmitgliedern hat in den Vereinigten Staaten jetzt überhaupt eine Debatte über das Sicherheitskonzept ausgelöst. Wie die „Washington Post“ und Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, stufte die Regierung das Event nicht mit der Sicherheitsstufe ein, die für ähnliche Versammlungen hochrangiger Amtsträgerinnen und Amtsträger üblich ist. Damit seien nicht die vollen Ressourcen ausgeschöpft worden.