„Man hörte Klirren von Besteck, Gläser zerbrachen“

So erlebten Augenzeugen den Schuss-Moment

„Es war ein unglaublicher Moment der Verwirrung und des Schocks. Die Menschen blieben unter den Tischen liegen und versuchten einfach, Schutz zu suchen. Gleichzeitig versuchten sie zu begreifen, was genau vor sich ging“, schilderte die Reuters-Korrespondentin Humeyra Pamuk.

„Meine Reuters-Kollegen und ich saßen sehr nah an der Bühne. Man hörte das Klirren von Besteck, Gläser zerbrachen. Und es wirkte fast so, als gäbe es einen Ansturm auf den Tisch des Präsidenten. Ich war vielleicht 30 Meter von Präsident Trump entfernt und sah, wie Agenten des U.S. Secret Service sich über den Präsidenten warfen. Er sah aus, als kniete er hinter dem Tisch. Dann begannen sie langsam, ihn hinauszuführen“, erzählte der Reuters-Korrespondent Bo Erickson.