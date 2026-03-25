Welche ORF-Stiftungsräte die Konkurrenz beraten

Gegen ORF-Interessen

Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt zeigt sich anhand der Formel-1-Rechte, die sich in Österreich ServusTV und der ORF teilen. In Deutschland ist Sky der Lizenznehmer. Dieser möchte sieben Formel-1-Rennen in diesem Jahr an seinen neuen Eigentümer RTL abgeben und somit im Free-TV laufen lassen. Der Start hätte eigentlich Mitte März beim Großen Preis von China erfolgen sollen. Doch nach einer Intervention der „Ösi-Sender“ ORF und ServusTV, so formulierte es „Bild“, wurde zumindest der Auftakt verhindert. Mit ein Grund: Sky-Eigentümer RTL wäre mit der Formel 1 über Satellit teilweise – vor allem in Grenzregionen – auch in Österreich frei empfangbar. Das spricht eindeutig gegen die Interessen von ORF und ServusTV, die viel Geld für die Österreich-Rechte auf den Tisch der Formel 1 gelegt haben.