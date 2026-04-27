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Projekt von Kriechmayr

OÖ-Fußball-Klubs sammeln für Kinder in der Ukraine

Fußball National
27.04.2026 11:20
Ried spendet für Ukraine-Kinder unter anderem Dressen: Kriechmayr, Gahleitner, Schweitzer, ...
Ried spendet für Ukraine-Kinder unter anderem Dressen: Kriechmayr, Gahleitner, Schweitzer, Rockenschaub (v.l.).(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Bundesliga-Rivalen wie LASK und Ried ziehen wie zahlreiche Unterhaus-Vereine für Heinrich Kriechmayrs Aktion an einem Strang und sammeln für bedürftige Kinder in der Ukraine. 

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Die einen sind in der Bundesliga dank dem 5:1 in Hartberg Erster, die anderen trotz eines 0:1 bei WSG Tirol in der Qualirunde top, die nächsten in der Landesliga Ost nach einem 0:2 gegen Gunskirchen Vorletzter

 Was die oft erbitterten Rivalen LASK und Ried sowie etwa Gallneukirchen oder auch Bezirksligist Ansfelden gemeinsam haben? Ein Herz für bedürftige Kinder! Sie unterstützen bereits ein von Vincent Kriechmayrs Papa Heinrich initiiertes Fußball-Projekt der OÖ Landlerhilfe, das nun anläuft! Bereits öfter hatten der pensionierte Skilehrer und sein Team Ski-Ausrüstung für Waisenkindern gesammelt und in der Ukraine Skikurse abgehalten. „Jetzt haben wir uns gedacht: Im Sommer bietet sich Fußball an“, erklärt Mit-Organisator Arnold Rockenschaub, dass man im August in Ust-Tschorna (Königsfeld) in der Region Transkarpatien ein Fußball-Camp abhalten wird!

„Großartige Aktion“
„Eine großartige Aktion, bei der den Kindern in der so schwierigen Lebenssituation ein Stück Hoffnung und Zuversicht geschenkt wird“, war’s für Ried-Präsident Thomas Gahleitner und Nachwuchscoach Gerhard Schweitzer klar, dass man (mit Dressen und Jacken) hilft. Rockenschaub ruft auch Unterhausklubs auf, Trikots, Schuhe, Stutzen etc. zu spenden oder auch finanziell zu helfen. Im Namen der ukrainischen Kinder, die die Utensilien nach dem Camp behalten dürfen, sagt er: „Wir sind dankbar für jeden Ball!“

I-BAN des Spendenkontos: AT72 5400 0000 0071 3966

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