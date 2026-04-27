OÖ-Fußball-Klubs sammeln für Kinder in der Ukraine

Was die oft erbitterten Rivalen LASK und Ried sowie etwa Gallneukirchen oder auch Bezirksligist Ansfelden gemeinsam haben? Ein Herz für bedürftige Kinder! Sie unterstützen bereits ein von Vincent Kriechmayrs Papa Heinrich initiiertes Fußball-Projekt der OÖ Landlerhilfe, das nun anläuft! Bereits öfter hatten der pensionierte Skilehrer und sein Team Ski-Ausrüstung für Waisenkindern gesammelt und in der Ukraine Skikurse abgehalten. „Jetzt haben wir uns gedacht: Im Sommer bietet sich Fußball an“, erklärt Mit-Organisator Arnold Rockenschaub, dass man im August in Ust-Tschorna (Königsfeld) in der Region Transkarpatien ein Fußball-Camp abhalten wird!