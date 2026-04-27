Frühling lüftet Geheimnisse der Vergangenheit

Nun wird in der Messestadt erneut exhumiert: beim Verlegen der Fernwärmeleitung am Welser Stadtplatz stießen die Bauarbeiter in einer Künette auf Gebeine. Denn neben dem großen Gotteshaus befand sich ein Friedhof, wie es in früheren Zeiten neben den Kirchen üblich war. So wurden beispielsweise beim Bau der Tiefgarage am Linzer Pfarrplatz im Jahr 2007 menschliche Überreste, aber auch Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung vom Bundesdenkmalamt ergraben.