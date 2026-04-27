Frühling lüftet Geheimnisse der Vergangenheit

Es ist wie eine Suche nach der verlorenen Zeit: Im Frühjahr setzt die Bautätigkeit wieder stärker ein, umso mehr gibt es Bodenfunde. Zuletzt waren, wie von uns berichtet, unter einem ehemaligen Galgenhügel beim früheren Märzenkeller im Welser Stadtteil Vogelweide die Gebeine zweier Gehenkter gefunden worden.
Nun wird in der Messestadt erneut exhumiert: beim Verlegen der Fernwärmeleitung am Welser Stadtplatz stießen die Bauarbeiter in einer Künette auf Gebeine. Denn neben dem großen Gotteshaus befand sich ein Friedhof, wie es in früheren Zeiten neben den Kirchen üblich war. So wurden beispielsweise beim Bau der Tiefgarage am Linzer Pfarrplatz im Jahr 2007 menschliche Überreste, aber auch Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung vom Bundesdenkmalamt ergraben.
Aber auch im Innviertel wird wieder „gebuddelt“: Mitte März machte ein Kind auf einer Baustelle in Ranshofen eine seltsame Entdeckung, hatte plötzlich einen menschlichen Knochen in der Hand.
Heinz Gruber, der beim Bundesdenkmalamt für Archäologie in Oberösterreich zuständig ist, sagt: „Wir haben am Freitag dort mit einer Grabung gestartet. Die Baustelle befindet sich etwa 50 Meter von der Franzosenkreuzstraße entfernt. Es dürfte sich also in der Bevölkerung das Wissen erhalten haben, dass dort in den Jahren 1805 und 1806 französische Soldaten bestattet worden waren.“
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