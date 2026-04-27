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Fusion steht bevor

Hier entsteht die größte Raiffeisenbank des Landes

Oberösterreich
27.04.2026 10:36
Zwei Raiffeisenbanken aus Oberösterreich fusionieren.
Zwei Raiffeisenbanken aus Oberösterreich fusionieren.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Raiffeisenbanken Wels und Gunskirchen fusionieren vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Generalversammlungen zur größten Raiffeisen-Primärbank Österreichs. Die entstehende Raiffeisenbank Wels wird eine Bilanzsumme von rund 2,6 Milliarden Euro haben.

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Zudem wird die neue „Raika“ 16 Bankstellen haben, mehr als 190 Mitarbeitende, über 53.000 Kundinnen und Kunden sowie – als Genossenschaftsbank – rund 11.500 Miteigentümer. Die Generalversammlungen finden am 26. bzw. 28. Mai statt. Alle Filialen – fünf bringt Gunskirchen ein – bleiben bestehen, auch die Beschäftigten bleiben. Grund für die Fusion sei der entstehende größere Aktionsspielraum unter anderem bei Finanzierungen. Sie trage dem Bedarf der vielen Kommerzkunden an einer größeren Bank sowie den steigenden regulatorischen Anforderungen Rechnung.

„Ausreichend Größe“
„Unsere Banken stehen seit jeher für regionale Verantwortung, persönliche Kundennähe und langfristiges Denken. Dieser Schritt ist daher kein Bruch mit unserer Geschichte, sondern ihre konsequente Weiterentwicklung“, erklärte Michael Kammerer, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Gunskirchen. Denn „eine moderne Regionalbank braucht heute neben Nähe auch ausreichend Größe und Kompetenz“, hob Roland Hechenberger, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels, hervor.

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Ein wichtiger Bestandteil der neuen, großen Bank bleibe das Umweltcenter, das die Raiffeisenbank Gunskirchen seit 2012 als die grüne Bank in Österreich etabliert hat. Das Umweltcenter wird als eigenständiger Geschäftsbereich geführt und finanziert gezielt ökologische, gemeinwohlorientierte Projekte. Die neue Bank bekenne sich zu einer nachhaltigen Ausrichtung und zur Weiterentwicklung im Rahmen der Green Finance Alliance, in der die Raiffeisenbank Gunskirchen als Gründungsmitglied seit 2022 aktiv war.

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