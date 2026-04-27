Hier entsteht die größte Raiffeisenbank des Landes

Zudem wird die neue „Raika“ 16 Bankstellen haben, mehr als 190 Mitarbeitende, über 53.000 Kundinnen und Kunden sowie – als Genossenschaftsbank – rund 11.500 Miteigentümer. Die Generalversammlungen finden am 26. bzw. 28. Mai statt. Alle Filialen – fünf bringt Gunskirchen ein – bleiben bestehen, auch die Beschäftigten bleiben. Grund für die Fusion sei der entstehende größere Aktionsspielraum unter anderem bei Finanzierungen. Sie trage dem Bedarf der vielen Kommerzkunden an einer größeren Bank sowie den steigenden regulatorischen Anforderungen Rechnung.