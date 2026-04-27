Hinter Gittern! Am College hat es im Kopf gedröhnt

Im Sommer verließ Thomas Klassek den KAC, um am College in den USA seine Eishockey-Karriere weiterzuentwicklen. Co-Trainer Mathias Lange aus Klagenfurt unterstützte ihn. Derzeit kämpft der 21-jährige Verteidiger im Nationalteam um das WM-Ticket in der Schweiz. Und verfügt über gute Karten.
Die WM-Premiere von Thomas Klassek ist greifbar nahe! Drei Cuts hat der Klagenfurter bereits überstanden. Und der US-Legionär dürfte auch kommende Woche dabei sein, wenn Österreichs Nationalteam in der Horten-Arena sein letztes WM-Camp aufschlägt. Erst dann entscheidet Teamchef Roger Bader, wer für das Turnier (ab 15. Mai) an Bord ist.
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