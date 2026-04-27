Hinter Gittern! Am College hat es im Kopf gedröhnt

Die WM-Premiere von Thomas Klassek ist greifbar nahe! Drei Cuts hat der Klagenfurter bereits überstanden. Und der US-Legionär dürfte auch kommende Woche dabei sein, wenn Österreichs Nationalteam in der Horten-Arena sein letztes WM-Camp aufschlägt. Erst dann entscheidet Teamchef Roger Bader, wer für das Turnier (ab 15. Mai) an Bord ist.