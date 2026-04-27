Sohn von Landeshauptmann verteilt Rote Karten

Ein prominenter Name im Fußball-Unterhaus! Mit Noah Fellner ist der Sohn des Kärntner Landeshauptmannes Daniel Fellner Schiedsrichter und hat große Pläne. Ansonsten riss für Gitschtal eine unglaubliche Serie, ließ der Klub von Ex-Profi Martin Hinteregger aus und gab es auch einen Trainerwechsel in Unterkärnten.