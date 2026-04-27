Sohn von Landeshauptmann verteilt Rote Karten

Ein prominenter Name im Fußball-Unterhaus! Mit Noah Fellner ist der Sohn des Kärntner Landeshauptmannes Daniel Fellner Schiedsrichter und hat große Pläne. Ansonsten riss für Gitschtal eine unglaubliche Serie, ließ der Klub von Ex-Profi Martin Hinteregger aus und gab es auch einen Trainerwechsel in Unterkärnten.
Verstärkung von oben brachte Spittal II in der 1. Klasse West Glück! Vaclav Valin, Christoph Tischner, Ariel Benjamin Sequeira, Ivan Tataurov und David Schretter halfen von der eigenen Kärntner-Liga-Truppe aus. Da war es kein Problem, dass auf der Betreuerbank kein Trainer saß. Am Ende gab’s bei Magdalen den zweiten Sieg – 2:1.
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