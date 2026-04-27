„Wenn nicht bald was passiert, geht Bombe hoch“

In zwei anonymen Briefen drohte eine rabiate Linzer Pensionistin einer Heimleitung mit einer Bombe. Sie glaubte, ihr Ehemann würde nicht gut behandelt. Nun muss sich die 67-Jährige vor Gericht verantworten.
„Wenn meine Tanten, Oma wirklich nicht ordentlich gepflegt und betreut werden, werden wir euch demnächst in die Luft jagen. Wenn nicht bald was passiert, wird eine Bombe hochgehen. Wir werden euch töten!“
Rasch ausgeforscht
Diese erschreckende Nachricht fand die Heimleitung des Seniorenzentrums Lenaupark in Linz Mitte Februar in einem von zwei anonymen Drohbriefen. Die Absenderin blieb aber nicht lange verborgen: Eine Linzerin (67) wurde ausgeforscht, weil sie bereits kurz zuvor einen Beschwerdeanruf getätigt hatte. Ihr Mann würde nicht adäquat behandelt, hatte sie beklagt – ob sie auch Tanten und eine Oma im Heim hat oder das nur Tarnung war, ist unklar. Jedenfalls muss sich die rabiate Pensionistin heute wegen versuchter schwerer Nötigung am Landesgericht Linz verantworten.
Bisher unbescholten
„Sie hat zugegeben, dass die Briefe von ihr stammen, und gemeint, sie könne sich nicht alles gefallen lassen. Man habe ihr nie zugehört“, berichtet Gerichtssprecher Walter Eichinger. Die Dame ist bis dato unbescholten. Im Fall einer Verurteilung drohen der 67-Jährigen sechs Monate bis fünf Jahre Haft.
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