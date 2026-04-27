„Wenn nicht bald was passiert, geht Bombe hoch“

Rasch ausgeforscht

Diese erschreckende Nachricht fand die Heimleitung des Seniorenzentrums Lenaupark in Linz Mitte Februar in einem von zwei anonymen Drohbriefen. Die Absenderin blieb aber nicht lange verborgen: Eine Linzerin (67) wurde ausgeforscht, weil sie bereits kurz zuvor einen Beschwerdeanruf getätigt hatte. Ihr Mann würde nicht adäquat behandelt, hatte sie beklagt – ob sie auch Tanten und eine Oma im Heim hat oder das nur Tarnung war, ist unklar. Jedenfalls muss sich die rabiate Pensionistin heute wegen versuchter schwerer Nötigung am Landesgericht Linz verantworten.