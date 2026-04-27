Erste sieben Schüler wurden zu Rettungssanitätern

Das Konzept soll bald auf weitere Schulen ausgeweitet werden. „Jede Schule kann teilnehmen, es braucht aber einen Lehrsanitäter, der die Koordination übernimmt“, so Gottfried Hirz. Ein Wunsch bleibt derweil offen: „Laut Gesetz kann die Ausbildung erst mit 17 Jahren begonnen werden. Wenn der theoretische Teil von 16-Jährigen begonnen werden könnte, wäre es für die Schüler weniger stressig“, so der Präsident abschließend. Auch am BRG Traun hätte es dann statt der sieben mindestens 14 Interessenten gegeben – die restlichen sechs waren aber schlichtweg zu jung für die Ausbildung.