Betagte Unfalllenkerin hatte keinen Führerschein

Aufgrund einer Augenerkrankung hatte eine Mühlviertler Pensionistin bereits 2020 ihren Führerschein abgeben müssen. Das hielt sie offenbar aber nicht davor zurück, weiterhin mit ihrem Auto zu fahren. Für einen E-Biker aus Putzleinsdorf hatte das schwerwiegende Folgen: Die 75-Jährige rammte von hinten sein Fahrrad, der verletzte Mann musste ins Spital geflogen werden.