Betagte Unfalllenkerin hatte keinen Führerschein

Aufgrund einer Augenerkrankung hatte eine Mühlviertler Pensionistin bereits 2020 ihren Führerschein abgeben müssen. Das hielt sie offenbar aber nicht davor zurück, weiterhin mit ihrem Auto zu fahren. Für einen E-Biker aus Putzleinsdorf hatte das schwerwiegende Folgen: Die 75-Jährige rammte von hinten sein Fahrrad, der verletzte Mann musste ins Spital geflogen werden.
Ein 68-Jähriger aus Putzleinsdorf war am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der L 1536 (Frauenwaldstraße) in Richtung Ortsgebiet Pfarrkirchen/M. unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 75-Jährige (ebenfalls aus Putzleinsdorf) ihr Auto hinter dem Radfahrer in dieselbe Richtung.
Die Pensionistin dürfte den 68-Jährigen dann plötzlich mit der rechten Frontseite des Wagen am Hinterrad touchiert haben, sodass der Mann auf die Fahrbahn stürzte. Das E-Bike wurde in einen angrenzenden Wald geschleudert.
Helikopterflug ins Spital
Ersthelfer setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 68-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.
Bei den Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass die 75-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Sie hatte diesen bereits vor sechs Jahren aufgrund einer Augenkrankheit bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach-Berg abgeben müssen.
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