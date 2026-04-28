Trockenheit: Steiermark steuert auf Rekordjahr zu

In der Steiermark regnete es dieses Frühjahr teils um 90 Prozent weniger als im 30-Jahres-Schnitt. Die Trockenheit ist vor allem für die Land- und Forstwirtschaft besorgniserregend. Noch ist kein Aufatmen in Sicht – Anfang Mai wird es „trocken, freundlich und sehr warm“.
Das Land dürstet nach Regen. Beim Blick in die Statistik wird das deutlich: Schon im März blieben österreichweit drei Viertel der Niederschläge aus – jetzt im April hat sich die Lage weiter verschärft, erklärt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Und die Zahlen sind alarmierend (siehe auch Grafik). In Zeltweg regnete es um 89 Prozent weniger als im 30-Jahres-Schnitt, in Gleisdorf um 90 Prozent weniger, an der Messstation Graz-Uni droht gar der trockenste Frühling seit 1893.
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