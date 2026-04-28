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„Der LASK gewinnt das Double – so wie wir 1965“

Bundesliga
28.04.2026 06:30
Teamstürmer Sasa Kalajdzic (re.) ist ein Trumpf beim LASK.
Teamstürmer Sasa Kalajdzic (re.) ist ein Trumpf beim LASK.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Die nur noch vier lebenden Linzer, die vor 61 Jahren Geschichte geschrieben haben, glauben nicht nur im Cupfinale an ihren Herzensverein: Der LASK kann es heuer tatsächlich schaffen, wie damals das Double holen. Dolfi Blutsch: „Jetzt in der Liga Erster zu sein, das gibt dir eine breite Brust.“

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Der Schlüssel zum Pokalsieg, zum Meistertitel, zum Glück – der LASK scheint ihn in Händen zu halten. „Gehen sie als Erster ins Cupfinale, holen sie wie wir damals das Double“, hatte mit Dolfi Blutsch (85) einer der noch vier lebenden LASK-Klublegenden bereits vorm Bundesliga-Doppel gegen Sturm Graz orakelt. Drei Runden später lachen die Linzer nach dem 5:1 in Hartberg vorm pokal-finalen Showdown am Freitag in Klagenfurt gegen Altach tatsächlich von Platz 1. „Das eine gibt dir eine breite Brust für das andere“, sagt Blutsch. Mit Manfred Pichler (83) meint ein anderer Doubleheld von 1965: „Es wird sicher nicht leicht – aber ich glaube, die werden Meister und davor auch Cupsieger.“

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