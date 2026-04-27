Flüchtling verteilt 50 Pizzen für den guten Zweck

Pizzen anfangs nur für Freunde

Sein Pizzacatering „NapoliGara“ gibt es offiziell erst seit Februar 2026. Angefangen hat alles vor rund drei Jahren. „Ich habe damals nur für Freunde und Bekannte Pizzen gemacht“, sagt Gara. Dass daraus einmal ein eigenes Catering wird, war eigentlich nie der Plan. „Meine Freunde haben mich motiviert, mehr daraus zu machen. Ohne sie hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgezogen.“ Heute steht er hier – mit seinem ganz eigenen Konzept: „Ich wollte etwas Echtes machen, etwas, das nach Tradition schmeckt.“