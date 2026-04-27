In drei Jahren steht die Innkreisbahn unter Strom

Es fließen 87 Millionen Euro

Insgesamt werden rund 1200 Oberleitungsmaste errichtet. Die Kosten belaufen sich auf 87 Millionen Euro. „Der Großteil der Arbeiten findet bei laufendem Bahnbetrieb statt. Jeden Tag schaffen wir rund 300 Meter. Nur in den Sommerferien 2027 und 2028 sind mehrwöchige Sperren geplant. Sonst könnten wir den Zeitplan nicht einhalten“, bittet Judith Engel von den ÖBB um Verständnis für längere Fahrten oder Lärm während der Bauarbeiten.