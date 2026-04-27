In drei Jahren steht die Innkreisbahn unter Strom

In Ried fiel der Startschuss für die Attraktivierung der 55 Kilometer langen Strecke von Neumarkt-Kallham bis Braunau. Herzstück ist die Elektrifizierung, die bis Ende 2029 abgeschlossen wird. Die Bauarbeiten finden hauptsächlich bei laufendem Bahnbetrieb statt. Es sind aber auch zwei längere Sperren notwendig.
Für Anrainer leiser und für Fahrgäste bequemer wird eine Fahrt mit der Innkreisbahn ab Ende 2029. Die ÖBB elektrifizieren die gesamte Strecke auf einer Länge von rund 55 Kilometern und tauschen dabei die alten Diesel-Lok-Garnituren gegen moderne Züge aus.
Es fließen 87 Millionen Euro
Insgesamt werden rund 1200 Oberleitungsmaste errichtet. Die Kosten belaufen sich auf 87 Millionen Euro. „Der Großteil der Arbeiten findet bei laufendem Bahnbetrieb statt. Jeden Tag schaffen wir rund 300 Meter. Nur in den Sommerferien 2027 und 2028 sind mehrwöchige Sperren geplant. Sonst könnten wir den Zeitplan nicht einhalten“, bittet Judith Engel von den ÖBB um Verständnis für längere Fahrten oder Lärm während der Bauarbeiten.
„Mit der Elektrifizierung stärken wir die Verbindung in den Zentralraum und erhöhen die Attraktivität des Standorts für Wirtschaft und Arbeitnehmer. Diese Investition macht die Bahn fit für die Zukunft“, fügt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) hinzu.
Wir investieren gezielt in jene Projekte, die den größten Mehrwert für die Region und Fahrgäste bringen.
Mobilitätsminister Peter Hanke
„Mit der Elektrifizierung der Innkreisbahn setzen wir einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung des regionalen Zugverkehrs in Oberösterreich. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind gezielte Investitionen in ein nachhaltiges und leistungsfähiges Schienennetz wichtig. Wir investieren gezielt in jene Projekte, die den größten Mehrwert für die Region und Fahrgäste bringen,“ sagt Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ).
Neuer Bahnhof in Ried
Die Elektrifizierung ist das Herzstück der Attraktivierung der Innkreisbahn. Bereits in Bau ist der Bahnhof Ried im Innkreis. Dieser wird bis 2029 zu einer modernen Verkehrsdrehscheibe umgebaut. Gearbeitet wird an der Modernisierung der Bahnanlagen, einem neuen Bahnhofsgebäude sowie optimierten Zugängen zu Busterminal und Taxistand.
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