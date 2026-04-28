ÖFB-Match um 4 Uhr: Antrag auf Sperrstunden-Aus!

Der Organisator des Klagenfurter Public Viewings will vor allem das WM-Gruppenspiel von Österreichs Fußballteam um 4 Uhr zeigen. Dafür stellte Manfred Dobesch sogar einen Antrag auf Sondergenehmigung – und bringt Argumente. Spiele mit diesen ebenso kuriosen Anpfiffzeiten sind am Neuen Platz hingegen erlaubt: