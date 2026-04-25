Gefallener Orbán zieht sich aus der Politik zurück

Nach der schweren Niederlage bei den Parlamentswahlen am 12. April, die sein Herausforderer Péter Magyar von der TISZA-Partei mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für sich entschieden hatte, zieht Orbán nun die Konsequenzen. Für ihn bestehe aktuell keine Notwendigkeit, im Parlament präsent zu sein, betonte er. Vielmehr müsse er sich der Neustrukturierung „der ungarischen nationalen Seite“ widmen. Seine Tätigkeit als Fidesz-Vorsitzender will Orbán fortsetzen, sollte ihm der Kongress im Juni das Vertrauen aussprechen.