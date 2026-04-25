Ungarn: Blinder Kampfsportler als Sozialminister

Bekanntes Gesicht im Verteidigungsministerium

Ein bekanntes Gesicht wird das Verteidigungsministerium in Budapest leiten. Denn Romulusz Ruszin-Szendi bekleidete jahrelang höchste militärische Ämter, war von 2021 bis 2023 Generalstabschef. Davor war er einer der stellvertretenden Staatssekretäre im Verteidigungsressort gewesen. Seine Ablöse als Generalstabschef war politisch umstritten. Da die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán keine wirklich transparente oder detaillierte Begründung lieferte, lag der Verdacht nahe, dass Ruszin-Szendi Opfer einer größeren politischen Säuberung in den Reihen der ungarischen Armee gewesen war. Medienberichten zufolge hatte der 52-Jährige intern immer wieder einen anderen Kurs im Ukraine-Krieg vertreten als die Regierung in Budapest.