Schlimme Erinnerungen
Schüsse bei Gala: Erika Kirk flüchtet unter Tränen
Die Schüsse bei Donald Trumps Presse-Dinner weckten bei Erika Kirk wohl schlimme Erinnerungen. Ein Video zeigt, wie die Witwe des Aktivisten Charlie Kirk unter Tränen den Saal verlässt. Vor gut einem halben Jahr wurde ihr Ehemann bei einem öffentlichen Auftritt erschossen.
„Ich will nur nach Hause“, sagte Kirk, als sie weinend an einer CNN-Reporterin vorbeistürmte. Es ist nicht einmal acht Monate her, dass ihr Ehemann Charlie Kirk bei einem Auftritt vor Studierenden getötet wurde.
Gäste versteckten sich unter Tisch
Als bei der traditionellen Presse-Gala des US-Präsidenten plötzlich Schüsse fielen, saß auch Erika Kirk im Raum. Wie die anderen Gäste musste auch sie sich unter ihrem Tisch verstecken, während der mutmaßliche Schütze Cole Tomas Allen überwältigt wurde. Außer einem Sicherheitsmann wurde bei dem Angriff niemand verletzt.
Kirk von FBI-Direktor getröstet
Als die Situation kurze Zeit später wieder unter Kontrolle war, wurden die Gäste der Gala aus dem Saal gebracht. Erika Kirk soll von FBI-Direktor Kash Patel getröstet worden sein, wie die britische Zeitung „Independent“ schreibt.
Kirk-Witwe immer wieder bedroht
Nach dem Tod ihres Ehemannes übernahm Erika die Leitung der rechtspopulistischen Aktivistengruppe „Turning Point“, die er aufgebaut hatte. Seither ist sie selbst immer wieder Drohungen ausgesetzt. Erst Anfang April musste sie nach Drohungen ihre Teilnahme an einer Veranstaltung mit Vizepräsident JD Vance absagen.
Mutmaßlicher Schütze bald vor Gericht
US-Präsident Donald Trump blieb bei dem Angriff unverletzt. Der mutmaßliche Schütze wird in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Waffenrecht angeklagt, darunter der Angriff auf einen Beamten mit einer tödlichen Waffe. Er soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.
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