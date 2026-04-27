Schüsse bei Gala: Erika Kirk flüchtet unter Tränen

Gäste versteckten sich unter Tisch

Als bei der traditionellen Presse-Gala des US-Präsidenten plötzlich Schüsse fielen, saß auch Erika Kirk im Raum. Wie die anderen Gäste musste auch sie sich unter ihrem Tisch verstecken, während der mutmaßliche Schütze Cole Tomas Allen überwältigt wurde. Außer einem Sicherheitsmann wurde bei dem Angriff niemand verletzt.