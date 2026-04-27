Dinner-Gast von Trump steckt Schampus-Flasche ein

Als bei Donald Trumps Presse-Dinner in Washington plötzlich Schüsse fallen, spielen sich chaotische Szenen ab: Die Live-Musik bricht ab, nach der Sekunden der Stille sind laute Schreie zu hören. Der Präsident wird von Leibwächtern in Sicherheit gebracht, zahlreiche Gäste werfen sich panisch zu Boden. Doch inmitten der Hektik kommt es auch zu bemerkenswerten Reaktionen, wie etwa von einer Besucherin, die wie in einem Selbstbedienungsladen Champagner- und Weinflaschen einsteckt.