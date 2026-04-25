Trump sagt die Reise seiner Iran-Verhandler ab

Das begründete er mit den Positionen der Iraner in den diplomatischen Bemühungen. „Ich habe meinen Leuten vor Kurzem gesagt, sie bereiteten sich gerade auf die Abreise vor, und ich habe gesagt: „Nein, ihr werdet keinen 18-Stunden-Flug machen, um dorthin zu gehen“, zitierte Fox News den US-Präsidenten. Die USA hielten alle Trümpfe in der Hand. „Sie können uns jederzeit anrufen, aber ihr werdet keine 18-Stunden-Flüge mehr machen, um herumzusitzen und über nichts zu reden“, sagte Trump demnach.